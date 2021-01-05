ولي العهد السعودي: نحتاج لتوحيد جهودنا جميعاً للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات

2021/01/05 | 15:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: رحب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي خلال بدأ أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته القمة …

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