العراق يسجل 1928 حالة تعافي من كورونا

2021/01/05 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 757 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

واضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 1928 حالة، لافتة الى ان الوفيات المسجلة بلغت 12 حالة وفاة.

وادناة جدول مفصل للموقف الوبائي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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