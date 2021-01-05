2021/01/05 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد : المرحلة الجديدة ستشهد انطلاق ثورة من الخدمات والاعمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد : المرحلة الجديدة ستشهد انطلاق ثورة من الخدمات والاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).