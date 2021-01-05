نائب بصري:الهدف من اللغم ارسال رسالة مفادها غياب الامن بموانئ العراق

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعتبر النائب عن البصرة بدر الصائغ، الثلاثاء، وضع اللغم في احدى البواخر هو لإيصال رسالة مفادها افتقار الموانئ العراقية للأمان، مبينا ان الخطة فشلت وتتطلب الحذر للمرحلة المقبلة.

وقال الصائغ لـ/المعلومة/ ان “هناك دول لا تريد الخير للعراق منها دول عربية في المنطقة مما يثير العديد من الاستفهامات في قضية اللغم الذي ضبط في الموانئ”.

واضاف ان “الغرض منه كان ارسال رساله الى العالم والتجارة البحرية مفادها بغياب الامن في الموانئ العراقية”، مشيرا الى ان “الخطة فشلت بجهد عراقي”.

واوضح الصائغ ان “المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود ووضع مراقبين من قبل قيادة القوات البحرية عند بوابة الموانئ البحرية العراقية”.انتهى25و

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