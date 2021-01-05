بالاسماء.. العراق يجمد أموال 19 شخصاً بتهمة الإرهاب بتوصية من الأمن الوطني

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي قراراً بتجميد اموال 19 شخصاً بتهمة الارهاب وبتوصية من جهاز الأمن الوطني.

الأسماء ونص القرار في الوثائق المبنية داخل الخبر

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