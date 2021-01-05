2021/01/05 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

وقال الرشيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف باشر اليوم برفع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني".

ودعا المصرف بحسب البيان، "المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب مراجعة مكاتب الدفع الالكتروني وفروع المصرف كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الرافدين.. الرشيد يرفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الرافدين.. الرشيد يرفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).