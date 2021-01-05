الكاظمي معزياً برحيل الفريد سمعان: العراق فقد نخلة شامخة

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عزى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، بوفاة الشاعر الفريد سمعان، الذي وافته المنية في عمان.

وذكر الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "تلقينا بألم بالغ، نبأ رحيل الأستاذ الفريد سمعان، الذي أمضى عمره حاملا لمبادئ الحرية والكرامة والعدالة، لقد فقد العراق نخلة شامخة من نخيله الباسقات، غرست فسائلَ ستُزهر إبداعاً ووطنية ونضالاً".

وأضاف: "الرحمة للفقيد، والعزاء لكل من عرفه ولمس مواقفه الراسخة بالمحبة والنبل والإنسانية".

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