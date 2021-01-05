الموقف الوبائي لكورونا في العراق.. 757 إصابة جديدة

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 757 إصابة وشفاء 1928 حالة، فضلا 12 حالة وفاة.

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