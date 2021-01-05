كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني تعلن رفضها منح الثقة لمرشح الحكومة لمنصب وزير الثروات الطبيعية

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان الكردستاني، عن رفضها منح الثقة لمرشح الحكومة لمنصب وزير الثروات الطبيعية.وقال شيركو جودت رئيس الكتلة في تصريات صحافية إن كتلته ستحضر جلسة البرلمان يوم الأربعاء، لكننا لن نصوت بمنح الثقة للمرشح لمنصب وزير الثروات الطبيعية.وبشان سؤال عن الأسباب وراء رفض الكتلة منح الثقة، قال جودت: إنه يعتقد أن المرشح الحالي إذا ما نال الثقة لتولي المنصب، لن يكون مختلفا عن سلفه، فسيواصل تنفيذ نفس السياسة المتعلقة باستخراج النفط وتصديره وكذلك العقود المتصلة بالعملية ذاتها، وعليه فلن يكون هناك إصلاح حقيقي في ملف النفط.وحول السيرة الذاتية للمرشح، أوضح جودت أن السيرة الذاتية وصلت اليوم الى البرلمان، وكان الأجدر بيان تفاصيل أكثر عن هذا المرشح وخلفيته المهنية وما هو برنامجه، لكن ما وصلنا لم يكن سوى شيئاً مقتضبا.وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم أعلن عن ترشيحه كمال الأتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية خلفا للوزير السابق آشتي هورامي./إنتهى

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