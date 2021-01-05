حضور سياسي ودبلوماسي ونيابي في استذكـار الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قاد النصـر

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نظمت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، حفل استذكار بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بحضور عدد من الرئاسات الثلاث والمسؤولين والوزراء وقادة الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب وممثلي البعثات الرسمية والمنظمات المدنية والمحلية ./انتهى5

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