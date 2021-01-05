الرئيس العراقي: يجب ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب

2021/01/05 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب، فيما دعا إلى ضبط النفس للحفاظ على أمن العراق....

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