2021/01/05 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث "زلزال" تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، سلسلة من الهزات الارتدادية التي ضربت الجماعات الإخوانية في عدد من الدول العربية، وأظهر "هشاشة" وحدتها الإيديولوجية، بل ومنظومتها الفكرية والتنظيمية، بعد أن غردت كل واحدة منها، وفقاً لما تقتضيه مصالحها "الحزبية/الفئوية"..

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