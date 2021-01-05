الدهلكي يدعو الى ابعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات والسجالات السياسية

2021/01/05 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، الى ابعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات والسجالات السياسية.

وقال الدهلكي في بيان صحفي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي “نهنأ الجيش العراقي الباسل في الذكرى المئوية لتأسيسه، مشيرا الى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السجالات والصراعات السياسية وان يتم إيلاءها القدر الاكبر من الاهتمام لما لها من اهمية في حماية سيادة البلد والدفاع عنه ضد التهديدات الخارجية”.

واضاف الدهلكي، “نهنأ انفسنا بكم ونهنئكم في عيدكم الاغر الذي نتمنى ان يمر في كل عام وهذه المؤسسة العظيمة تعلوا وتزداد قوة للدفاع عن الشعب ومقدرات الشعب وحقوق الشعب، وان تكون الدرع الامين لصيانة الارض والعرض وردع جميع المؤامرات التي تحاك من خارج الحدود وداخلها للنيل من قوة العراق وعروبته”.

واكد، ان “الجيش العراقي الذي سطر اقوى الملاحم في السنوات السابقة واستبسل في الدفاع عن عروبة العراق خلال الحروب، منذ تأسيسه وحتى اليوم ، فأنه كان وما زال وسيبقى سور الوطن وصمام الأمان لوحدته واستقلاله بعيدا عن دعاة التبعية ومحاولات اضعاف العراق”، مشددا على ان “جيش العراق لكل العراقيين ولم ولن يكون اداة بيد اي شخص او حزب او جهة وسلاح الجيش لم ولن يوجه الا لصدور من يريدون الشر للعراق وشعبه”.

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