الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني 2021.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري”، داعيا المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب الى “مراجعة مكاتبه الدفع الالكتروني وفروع المصرف كافة”.وكان …

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