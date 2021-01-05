التربية تقرر قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ”الانتساب”

2021/01/05 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ”بالانتساب” للعام الدراسي 2020– 2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة في المعاهد للعام الدراسي الحالي بالانتساب”.وحددت المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، آلية …

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