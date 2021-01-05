الاستخبارات تعلن القبض على إرهابيين إشتركا بهدم مجسر مريم بيگ في كركوك

2021/01/05 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على ارهابيين في كركوك بمايسمى ديوان الجند بداعش المشتركين بهدم مجسر مريم بيگ الرابط بين المحافظة وناحية الرشاد.وجاء في بيان للوكالة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من …

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