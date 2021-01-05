2021/01/05 | 16:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محكمة تحقيق كربلاء امراً باستقدام نقيب المهن الصحية.

وقال نقيب المهن الصحية علاء غازي المالكي لقناة (7SKY) الفضائية ان وزير الصحة حسن التميمي رفع دعوى قضائية صدر على اثرها امر استقدام وفق احكام المادة “213”من قانون العقوبات في القضية الجزائية المقامة ضدي من قبل الممثل القانوني لوزارة الصحة والبيئة.

واضاف المالكي ان” قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 2017، يضمن تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين اوضاع العمال لإقرار السلم، وتتخذ الدولة كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العال واصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يرفع دعوى قضائية على نقيب المهن الصحية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يرفع دعوى قضائية على نقيب المهن الصحية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يرفع دعوى قضائية على نقيب المهن الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).