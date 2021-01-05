تطور جديد بشأن اتهام رونالدو في قضية اغتصاب عارضة أزياء أمريكية

2021/01/05 | 16:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ظهر تطور جديد في القضية الخاصة باتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بالتورط في اغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا.

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