انخفاض معدل السياحة في السليمانية

2021/01/05 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله، ان عدد الاشخاص الذين استخدموا مطار السليمانية الدولي كان 124 الفا و223 شخصا، وبسبب جائحة كورونا انخفض معدل السياحة 73% مقارنة بالاعوام الماضية.

وقال عبد الله في تصريح صحفي، انه وفق الاحصائيات، فان معدل الطائرات التي استخدمت مطار السليمانية الدولي كان 55% وبمقارنة ذلك بالاعوام السابقة فان المعدل انخفض 45%، فضلا عن ضبط 47 وثيقة وفيزا وجوازات مزورة.

واضاف مدير مطار السليمانية، ان قسم الصحة في مطار السليمانية استقبل عام 2020 اربعة الاف و71 مريضا من السياح والعاملين وفي الشهر الثالث من العام الماضي وحتى الان، فان فريقا طبيا تابعا لمديرية الصحة في السليمانية في المطار يقوم بفحص السياح العائدين من العراق والخارج الى مطار السليمانية.

وبشان استيراد وتصدير السلع عن طريق المطار، قال عبد الله، انه في العام الماضي تم استيراد 10 الاف و166 طنا من السلع عن طريق مطار السليمانية وخروج 324 طنا عبر المطار.

PUKmedia خاص

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