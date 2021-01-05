طهران تعلن تسجيل أول إصابة بالنوع الجديد من كورونا

2021/01/05 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، تسجيل أول إصابة بالنوع الجديد من فيروس كورونا في بلاده.

نمكي قال لوسائل اعلان إيرانية، ان نتائج الفحص التي أجريت لمواطن إيراني عائد من بريطانيا، أظهرت إصابته بالنوع الجديد من الفيروس، مضيفا ان المصاب يخضع الان للحجر الصحي والعلاج في مستشفى خاص بالمصابين بفيروس كورونا، في وقت بدأت فيه الجهات الصحية بإجراء الفحوص للأشخاص المخالطين والمقربين من المصاب.

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