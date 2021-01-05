مصدر حكومي يوضح سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم ويحدد موعدها الجديد

2021/01/05 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي ، الثلاثاء 5-1-2021 ، سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم فيما حدد موعداً جديداً لعقدها.

واوضح المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "مجلس الوزراء اجل عقد جلسته "الاعتيادية الاسبوعية"، اليوم، بسبب التحضيرات للاحتفال بعيد الجيش العراقي يوم غد الأربعاء، وعمليات الاستعراض والتدريب".

واضاف إن "الجلسة الاعتيادية الاسبوعية، ستعقد يوم السبت المقبل".

ويعقد مجلس الوزراء كل يوم ثلاثاء جلسة اعتيادية يعقبها بمؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة تتناول ابرز قراراتها.

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