الموافقة على طلب نيابي لانشاء مستشفى عام في محافظة واسط

2021/01/05 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت وزارة الصحة والبيئة على طلب نيابي لانشاء مستشفى عام بسعة 100 سرير في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط .واكدت لجنة الصحة النيابية ان الوزارة وجهت دائرة صحة واسط بتخصيص قطعة الارض و الكادر الطبي و مصدر التمويل ./انتهى5

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