2021/01/05 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تأجيل المؤتمر الصحفي الاسبوعي المقرر عقده اليوم الثلاثاء..وقال المكتب في بيان مقتضب ، انه "تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث بأسم مجلس الوزراء ، المقرر عقده اليوم الى اشعار اخر"، من دون ان يذكـر سبب التأجيل ./انتهى5

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