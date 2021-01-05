2021/01/05 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، وفاة الشاعر ألفريد سمعان، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 92 عاما....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشاعر العراقي ألفريد سمعان عن عمر ناهز 92 عاما ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الشاعر العراقي ألفريد سمعان عن عمر ناهز 92 عاما ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).