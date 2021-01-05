فتح صناديق الاقتراع في جورجيا.. انتخابات تحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأميركي

2021/01/05 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُتحت صناديق الاقتراع في ولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، ضمن جولات الإعادة لانتخاب ممثلي الولاية في مجلس الشيوخ، حيث يبدأ الاقتراع من الساعة 7 صباحا، حيث تنتهي في الساعة 7 مساء.

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