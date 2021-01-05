2021/01/05 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي بيان العلا لتأكيد التضامن والاستقرار.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اطار قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا، قال إن هذا التوقيع هو لتأكيد التضامن والاستقرار في المنطقة، مشيرا الى الحاجة لتوحيد الجهود من أجل النهوض بالمنطقة ومواجهة تهديدات البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية ومشاريع طهران التخريبية الهدامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد التضامن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد التضامن والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).