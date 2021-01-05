ضبط 4 حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها في ميناء أم قصر الأوسط

2021/01/05 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 4 حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها تهربا من دفع الرسوم الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء ام قصر الأوسط بمحافظة البصرة، ضبطت حاويات عدد (4) حجم 40 قدم والمنجزة معاملتها الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي”.

واضافت الهيأة، أن “ماتم ذكره في المعاملة الكمركية أن الحاويات (4) تحتوي على (شامبو شعر بوزن 6طن و 500كغم) (زيت شعر بوزن 5 طن) (مكيف شعر بوزن 5 طن) (مواد تجميل بوزن 900 كغم) (صابون سائل بوزن 20 طن)، بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وضبطهم الحاويات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة الخروج تبين عدم وجود مادة (الصابون السائل) من ضمن البضاعة المذكورة علما أن قيمة الرسم الكمركي للطن الواحد (400$) وبنسبة 5٪ ، وأن قيمة الرسم لمادة الشامبو (1000$) للطن الواحد وبنسبة 10٪، مما يعد ذلك تهربا من دفع الرسوم الكمركية مما سبب هدرا وتجاوزآ على المال العام”.

واكدت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف المنجزة للمعاملة الكمركية خلافاً للضوابط إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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