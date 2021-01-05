الرشيد يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء، عن مباشرته برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي انه “تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري”.

ودعا المصرف “كافة المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب مراجعة مكاتبه الدفع الالكتروني وفروع المصرف كافة”.

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