الأمانة العامة تعلن عن تسهيلات لطلبات منح سمات الدخول الى البلاد

2021/01/05 | 16:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات لطلبات منح سمات دخول زيارة العتبات المقدسة، فضلاً عن سمات دخول اعتيادية أو متعددة وطارئة للخبراء والأطباء والمستشارين العسكريين والمنظمات غير الحكومية.وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمر الديواني رقم (41) لسنة 2020، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحثت تسهيل إجراءات منح […]

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