رؤيتان ابراهيميتان: بدئية وختاميه راهنه؟/2 - عبدالامير الركابي

2021/01/05 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي كتب على العراق/ ارض الرافدين، بعد الدورتين التاريخيتين اللتين مرتا عليه، ان يعيش الدورة الثالثة الراهنه من نشوئه، باعتبارها دورة كوكبيه، ولايتعلق الامر لهذه الجهة بما قد يخطر على البال بخصوص الكيانات الأحادية المختلفة، وتشكلها في دول ضمن اشتراطات بذاتها، فالذي نتحدث عنه كيان ازدواج امبراطوري تحولي بنية وكينونة، وهو المجتمعية الأولى الافتتاحية التي بها يؤرخ للظاهرة المجتمعية، ......





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