الماليةالنيابية تعلن موعد القراءة الاولى لقانون الموازنة في البرلمان

2021/01/05 | 16:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن، موعد القراءة الاولى لقانون الموازنة العامة في مجلس النواب.

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