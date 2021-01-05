ضبط حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها تهربا من دفع الرسوم الكمركية في أم قصر

2021/01/05 | 16:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ضبطت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اربع حاويات حجم 40 قدم والمنجزة معاملتها الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي في البصرة.

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