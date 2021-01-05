2021/01/05 | 16:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تؤجل الجرعة الثانية من لقاح كورونا وشركتان تعترضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/05 | 16:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تؤجل الجرعة الثانية من لقاح كورونا وشركتان تعترضان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تؤجل الجرعة الثانية من لقاح كورونا وشركتان تعترضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).