نائب يدعو إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية

2021/01/05 | 16:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن السجالات الصراعات السياسية.وقال الدهلكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نهنئ انفسنا وجيشنا الباسل في عيدهم الاغر الذي نتمنى ان يمر في كل عام وهذه المؤسسة العظيمة تعلوا وتزداد قوة للدفاع عن الشعب ومقدراته وحقوقه”.وأضاف، …

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