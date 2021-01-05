2021/01/05 | 16:57 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي من خلال وثيقة حصلت عليها 7sky، تمديد الفترة الزمنية لاستقبال طلبات استضافة الجانب العملي مابين الجامعات والكليات المناظرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التعليم تمدد فترة تقديم طلبات الاستضافة بين الجامعات 7 SKY TV.

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