تسارع نمو المعروض النقدي لمنطقة اليورو بأكثر من التوقعات

2021/01/05 | 17:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تسارع نمو المعروض النقدي لدى منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بأكثر من توقعات المحللين.

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