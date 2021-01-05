2021/01/05 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن سعي الكاظمي لتضمين موازنة 2021 ديون اقليم كردستان للشركات الاجنبية والقروض التي اخذها بشكل غير قانوني والبالغة 40 مليار دولار على حساب الحافظات الاخرى.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى لتضمين موازنة 2021 فقرات ملغومة تهلك العراق وتحرم محافظات الوسط والجنوب مقابل امتيازات للإقليم”.

واضاف “من بين تلك الفقرات هو تحمل الحكومة ديون اقليم كردستان للشركات الاجنبية والقروض التي اقترضتها بشكل غير قانوني دون علم الحكومة المركزية وتسددها عنه وتضمينها في موازنة 2021”.

واوضح موحان ان “تضمينها في الموازنة وتحملها من قبل المركز تعني حرمان الوسط والجنوب من حقوقهم لتذهب الاموال لسداد ديون الاقليم”، لافتا الى ان “من المحال والحلم ان تمر هكذا فقرات بموازنة 2021”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الكاظمي يريد تسديد 40 مليار دولار ديون الاقليم عبر الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الكاظمي يريد تسديد 40 مليار دولار ديون الاقليم عبر الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).