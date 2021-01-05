تفكيك وإتلاف صواريخ وعبوات ناسفة جنوب غربي كركوك

2021/01/05 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تفكيك وإتلاف عدد من الصواريخ والعبوات جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكر بيان للهيئة، أن "قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تمكنت من تفكيك واتلاف عدد من الصواريخ والعبوات الناسفة في قاطع جنوب غرب محافظة كركوك.

واشار البيان الى أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوات اللواء 16 لتفتيش اطراف قرية طويلعة التابعة لقضاء داقوق".

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