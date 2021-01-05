النقل تنشر حصيلة نقل الحاويات من أم قصر إلى العاصمة بغداد خلال 2020

2021/01/05 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق، الثلاثاء، نقل (984) حاوية مختلفة الاحجام عبر شاحناتها التخصصية من ميناء ام قصر الى كمارك الشالجية في بغداد خلال سنة 2020 لحساب شركة المجرة للحاويات المحدودة.

وقال مدير عام السكك طالب جواد الحسيني، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، ان "نقل هذه المجموعة من الحاويات جاء انسجاماً مع توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة تطوير قطاع النقل السككي وتعظيم موارده بالبحث عن منافذ تسويقية جديدة".

واضاف ان "شحن الحاويات خلال سنة 2020 ياتي عبر تظافر الجهود المبذولة للملاكات الفنية والهندسية والتشغيلية في شعبة سكك ميناء ام قصر و بالتنسيق مع قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة والسيطرة المركزية في بغداد والبصرة".

وجدد مدير عام السكك الدعوة الى "المؤسسات الحكومية والمستوردين والتجار لنقل البضائع بانواعها عبر قطارات السكك لكونه ناقل وطني ويتمتع بكافة مزايا النقل المتكامل والاسعار المناسبة".

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