إنطلاق القمة الخليجية في السعودية وإستقبال متميز لأمير قطر

2021/01/05 | 17:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادإنطلقت في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ41، التي تأتي بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر مساء أمس الاثنين.واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها مدينة العلا شمال غربي المملكة، فيما تميّز الاستقبال …

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