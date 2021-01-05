مقتل فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية 

2021/01/05 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل فلسطيني برصاص جنوده، بعد محاولة طعن عند تقاطع تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

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