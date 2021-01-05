تمديد فترة تجهيز سماد الداب للفلاحين في جميع المحافظات

2021/01/05 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الزراعة تمديد تجهيز سماد الداب في جميع المحافظات ، لغاية العاشر من كانون الثاني الحالي 2021 وذلك لاتاحة الفرصة امام الفلاحين والمزارعين الذين لم يستلموا سماد الداب لاستلام حصصهم من السماد قبل ايقاف التجهيز .واكدت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، مضي الوزارة في دعم وحماية المنتج المحلي وتقديم الخدمات الضرورية والمستلزمات الزراعية للفلاحين وحسب الضوابط والقوانين النافذة بغية رفع مستويات الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني./انتهى5

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