2021/01/05 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تعازيه برحيل الأديب والشاعر العراقي المعروف الفريد سمعان .وكتب الكاظمي ، في برقية التعزية " بألم بالغ، تلقينا نبأ رحيل الأديب والشاعر العراقي المعروف، الأستاذ الفريد سمعان، الذي أمضى عمره حاملًا مبادئ الحرية والكرامة والعدالة، سالكًا في دروب المعرفة والإبداع، مُكرّسًا إبداعه وفكره في خدمة شعبه ووطنه.واضاف " برحيله يكون العراق قد فقد نخلة عراقية شامخة من نخيله الباسقات، لكن عزاء محبيه وعائلته ومريديه، أنهُ غرس فسائل ستزهر إبداعاً ووطنيةً ونضالًا..الرحمة للفقيد، والعزاء لكل من عرفه أو لمس جزءاً من مواقفه الراسخة والضاجّة بالمحبة والنبل والإنسانية"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعزي برحيل الاديب والشاعـر الفريد سمعان : العراق فقد نخلة عراقية شامخة من نخيله الباسقات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعزي برحيل الاديب والشاعـر الفريد سمعان : العراق فقد نخلة عراقية شامخة من نخيله الباسقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).