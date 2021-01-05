2021/01/05 | 17:11 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاصابات بكورونا في العراق اليوم
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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