ارتفاع الاصابات بكورونا في العراق اليوم

2021/01/05 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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