أمين بغداد يكشف عن ثورة جديدة من الخدمات والاعمار

2021/01/05 | 17:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد أمين العاصمة بغداد علاء معن، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الجديدة ستشهد انطلاق “ثورة” جديدة من الخدمات والإعمار، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف على الدراسات والخطط لتطوير البنى التحتية للعاصمة والنهوض بواقعها العمراني.وقال معن في بيان، إنه “أوعز أن ترتدي شجرة التحرير ثوب العلم العراقي احتفاء بمئوية تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتأسيس الجيش العراقي الباسل”، لافتا إلى أن “هذه الذكرى تلهمنا مزيداً من العزم لإطلاق خطط استراتيجية لإعادة بناء العاصمة بغداد على أسس متينة تلبي طموح المواطنين بواقع خدمي مغاير وحياة كريمة”.وأضاف، أن “المرحلة الجديدة ستشهد انطلاق ثورة جديدة من الخدمات والإعمار ومشاريع […]

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