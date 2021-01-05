بالوثائق.. مفوضية الانتخابات تصادق على نظام المرشحين للانتخابات المقبلة

2021/01/05 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أظهرت وثائق صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الاخيرة صادقت على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2021.

وجاء فيها انه ضمن اطار الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لاجراء الحدث الانتخابي المقبل صادقت مفوضية الانتخابات على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020.

ومن ضمن مانص عليه نظام المرشحين ان يكون المرشح عراقي الجنسية تم قبول ترشيحه رسميا للتنافس على عضوية مجلس النواب وأن لايكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله وغير محكوم بجنحة اوجناية مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها .

يذكر ان مفوضية الانتخابات صادقت في وقت سابق على نظام وكلاء المرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية رقم (3) لسنة 2020 ونظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020.

للاطلاع على نص تعليمات التسجيل والمصادقة على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021 اضغط هنا.

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