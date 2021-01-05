2021/01/05 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدت ايران، اليوم الثلاثاء، استعدادها لترميم طاق كسرى التاريخي في العراق، فيما شددت على ضرورة الحفاظ على المعالم التراثية.

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية علي اصغر مونسان ان “خبراء الاثار الايرانيين يحققون حاليا في صحة الانباء بشان انهيار جزء من طاق كسرى الاثري، على ان يتم ايفادهم، بعد اعلان النتائج وتوفر الظروف، الى العراق من اجل ترميم هذا الايوان التاريخي”.

وشدد مونسان الى “اهمية طاق كسرى بالنسبة لايران”، مؤكدا “اننا بالتاكيد سنتابع الامر من اجل المشاركة في ترميم هذا المعلم الاثري، كما سبق وان نوّهت لنظرائي بشان ضرورة الحفاظ على المعالم التراثية التي لا تتلعق بدولة واحدة وانما تعود الى التاريخ والبشرية جمعاء”.

واشار وزير التراث الثقافي الايراني الى “المشاكل التي يمر بها العراق اليوم”، مبينا ان “تلك الظروف عرقلت اداء هذا البلد في حماية الاثار والمعالم التاريخية؛ ومتطلعا الى توفر الظروف لايران من اجل المساهمة في عمليات صيانة وترميم طاق كسرى والحؤول انهيار هذا البناء التاريخي”.

وكان نشطاء عراقيون في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا قبل ايام صورا لطاق كسرى الاثري بمنطقة المدائن في بغداد، واكدوا ان جزءا من هذا البناء التراثي انهار مع بدء العام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران مستعدة لترميم طاق كسرى التاريخي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران مستعدة لترميم طاق كسرى التاريخي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).