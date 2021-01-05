الزراعة تقرر تمديد فترة تجهيز سماد الداب للفلاحين

2021/01/05 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الزراعة ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، اليوم الثلاثاء، تمديد تجهيز سماد الداب في جميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “بتوجيه من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، تم تمديد فترة التجهيز لغاية ٢٠٢١/١/١٠ من اجل اتاحة الفرصة امام الفلاحين والمزارعين الذين لم يستلموا سماد الداب لاستلام حصصهم من السماد قبل ايقاف التجهيز”.

واضافت ان “الوزارة ماضية في دعم وحماية المنتج المحلي وتقديم الخدمات الضرورية والمستلزمات الزراعية للفلاحين وحسب الضوابط والقوانين النافذة بغية رفع مستويات الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني”.

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