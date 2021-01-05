بريطانيا تقدم حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني للشركات

2021/01/05 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدمت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات، بهدف التخفيف من وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وستحصل كل شركة تجزئة، وضيافة، وترفيه، بموجب الإجراءات الإضافية التي أعلنت اليوم، على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف جنيه إسترليني، تعينها خلال الأشهر المقبلة، بتكلفة […]

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