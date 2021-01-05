لثلاثة اشهر جديدة.. اعفاء امريكي للعراق من استيراد الطاقة الايرانية

2021/01/05 | 17:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مسؤول إعلامي في السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم الثلاثاء، تمديد واشنطن إعفاء العراق من استيراد الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة.

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